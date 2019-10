Pokémon: Ash y Pikachu realizan la famosa técnica de Gokú, sorprendiendo a fans [VIDEO]

Si creías que el anime de Pokémon había terminado luego de la victoria de Ash en la Liga de Alola, entonces estás equivocado. El último domingo se emitió el episodio final de esta región, dejando a más de un fan con la boca abierta.

Tras coronarse como campeón de la región de Alola, Ash se enfrentó con el Profesor Kukui para definir al mejor entrenador. Ambos entrenadores se enfrentaron en una intensa batalla, la cual duró hasta cuatro episodios.

A continuación te dejamos un extracto de la pelea entre Ash y Kukui.

En la batalla final tenemos a Pikachu y Tapu Koko, quienes se enfrentaron en una de las mejores batallas animadas en la historia de Pokémon, tanto así que los fanáticos volvieron tendencia este capítulo en las redes sociales.

Lo más curioso de esta batalla es que vemos a Ash y Pikachu usar una técnica muy parecida a la de Dragon Ball. ¿De cuál estamos hablando? Del Kame Hame Ha de Gokú. En esta oportunidad, los compañeros hicieron uso de este poder para poder vencer a Tapu Koko.

Fanáticos se emocionar por la batalla de Ash. Foto: Twitter

“Hoy termino la batalla mas larga en el anime de Pokemon, dejando a Ash/Satoshi como el entrenador mas fuerte de Alola, debo decir que la batalla de Pikachu contra Tapu Koko, se volvió una de mis favoritas, la animación, el trasfondo, hacen que este Ash sea uno de los mejores”.

“No me había emocionado de tal manera con una batalla del Anime de Pokémon, y me encanto, la animación fue HERMOSA, y ver como Lana, Lillie y el resto reaccionaron me conmovió, y escuchar Type:Wild lo hizo mas épico. La batalla contra Kukui de mis favoritas Felicidades Satoshi”.