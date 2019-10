Animes: Kimetsu no Yaiba, Bleach y One Piece entre los más vistos en Crunchyroll

La industria del anime no se detiene. En esta parte del año ya se han estrenado nuevas temporadas de títulos como por ejemplo Nanatsu no Taizai (Seven Deadly Sins), Sword Art Online: Alicization y Boku no Hero Academia (My Hero Academia).

Por otro lado, tenemos a shows como Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) y Kimetsu no Yaiba (Demon Slayer), animes que conquistaron a la crítica y a millones de fanáticos, logrando puntaje perfecto en diversas plataformas como IMDb.

Hace un tiempo era difícil ver todos estos animes, por lo que debíamos usar diversas páginas ilegales para hacerlo. Sin embargo, con el crecimiento de las plataformas streaming, se hicieron conocidas algunos servicios que transmiten anime siempre.

Shingeki no Kyojin. Foto: Difusión

Una de ellas es Crunchyroll. Gracias a este servicio streaming, los animes llegan a nuestras regiones apenas se estrenan las nuevas temporadas y de manera legal. Obviamente, se debe pagar una mensualidad para esto.

Es precisamente esta plataforma streaming, la cual cuenta con más de 50 millones de usuarios, quien ha dado a conocer cuáles fueron los animes más destacados de la temporada de verano (tercer trimeste) del presente año.

Kimetsu no Yaiba. Foto: Difusión

En este listado podremos ver títulos conocidos como por ejemplo Shingeki no Kyojin y Kimetsu no Yaiba, así como también, otros nuevos, Fire Force y Dr. Stone, entre otros.

Entre las sorpresas están los clásicos Bleach, Naruto, Naruto: Shippuden y entre las más populares, Boku no Hero Academia y Boruto: Naruto Next Generations.

Bleach. Foto: Difusión

A continuación te mostraremos los 20 animes más vistos en la temporada de verano de Japón según Crunchyroll. Los shows se encuentran ordenados de manera alfabética pues el servicio streaming no realizó un ranking en específico.

TOP 20 ANIMES

1. SHINGEKI NO KYOJIN

2. BLACK CLOVER

3. BLEACH

4. BORUTO: NARUTO NEXT GENERATIONS

5. KIMETSU NO YAIBA

6. DR. STONE

7. DRAGON BALL SUPER

8. FAIRY TAIL

9. FIRE FORCE

10. FOOD WARS! SHOKUGEKI NO SOMA

11. HUNTER X HUNTER

12. IS IT WRONG TO TRY TO PICK UP GIRLS IN A DUNGEON?

13. ISEKAI CHEAT MAGICIAN

14. JOJO’S BIZARRE ADVENTURE

15. BOKU NO HERO ACADEMIA

16. NARUTO

17. NARUTO SHIPPUDEN

18. ONE PIECE

19. THE RISING OF THE SHIELD HERO

20. THAT TIME I GOT REINCARNATED AS A SIIME