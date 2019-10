La casa de las flores: ‘Paulina de la Mora’ habla sobre la serie antes de su estreno [VIDEO]

“La casa de las flores” regresa este viernes 18 de octubre a Netflix y el elenco principal ha conversado con la prensa sobre nuevos detalles de la serie.

Cecilia Suárez, quien interpreta a ‘Paulina de la Mora’ en la producción de Manolo Caro, conversó con “América Espectáculos” sobre la temporada número dos.

“Contentos, felices, agradecidos y cansados porque ya estamos llegando al final [de las grabaciones]”, dijo Suárez al medio peruano. La actriz mexicana estuvo acompañada de Darío Yazbek, quien actúa como ‘Julián de la Mora’ en la serie.

“La casa de las flores 2” fue filmada en dos países: España y México. Tras el éxito de la primera entrega, Netflix decidió continuar con la producción, sin embargo, esta vez Verónica Castro no estará presente.

“Esta temporada es más actual y conlleva a que los temas que tocan están en las conversaciones del día a día. ‘La Casa de las Flores’ habla de la cotidianidad”, señaló Manolo Caro, director y productor de la serie.

En cada episodio, miles de fanáticos destacaron la actuación de Cecilia Suárez, sobre todo por su peculiar forma de hablar. 'Paulina de la Mora’ reveló que su propio hijo le pedía imitar la voz de su papel.

“Mi hijo me dice: a ver hazle, mamá y le digo que no. Me lo ha pedido pocas veces, pero sí me lo ha pedido”, declaró Suárez.

“La casa de la flores” temporada 2

Netflix compartió en sus redes sociales un primer adelanto de su temporada 2, el cual ya está dando de qué hablar.

Sin Verónica Castro como Virginia de la Mora, la encargada de llevar a la familia a su mejor momento es ahora Paulina, personaje interpretado por Cecilia Suárez.

Tras quedarse sin florería, sin dinero y sin mamá, los De la Mora están listos para levantarse y ser la familia exitosa que un día fueron. Más astutos y con más sed de venganza, todos quieren su fama de vuelta.