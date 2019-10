Crunchyroll: Estos fueron los animes más vistos los últimos meses

El fandom de anime sigue creciendo cada vez más en el mundo y es así que los diversos servicios de streaming se ven en la necesidad de agregar a sus catálogos cada vez más títulos de franquicias que son altamente solicitadas por miles de fanáticos. Una de las que se ha vuelto más populares en los últimos tiempos ha sido Crunchyroll que se destaca por la gran variedad de series que ofrece. Hasta la fecha, al menos 50 millones de usuarios se han suscrito al sitio web para ver sus series favoritas.

Es ahora, gracias a Crunchyroll, que podemos saber cuáles fueron los animes más vistos de la temporada pasada, el servicio ha publicado un Top 20 que ha dejado sorprendido a más de uno. Algunos títulos de la vieja escuela llegaron a la lista, mientras que el resto está ocupado por estrenos recientes.

Te presentamos la lista de los 20 animes más vistos de los últimos meses

Attack on Titan

Black Clover

Bleach

Boruto: Naruto Next Generation

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Dr. Stone

Dragon Ball Super

Fairy Tail

Fire Force

Food Wars! Shokugeki no Soma

Hunter x Hunter

Danmachi

Isekai Cheat Magician

JoJo's Bizarre Adventure

My Hero Academia

Naruto

Naruto Shippuden

One Piece

The Rising of The Shield Hero

Mirando la lista, hay algunos animes que era obvio llegarían a aparecer, tales como Attack on Titan, Black Clover y Dragon Ball Super, Sin embargo, una de las sorpresas es ver que uno de la vieja escuela logró entrar también, se trata de Bleach que ya lleva varios años paralizado desde su última temporada, Pero su nivel de popularidad no ha disminuido en lo más mínimo. Ahora, los fanáticos están ansiosos por ver qué series serán las que aparecen en el siguiente top ¿Podría My Hero Academia estar a la cabeza la próxima?