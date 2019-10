Joker: Joaquin Phoenix ya estaría pensando en una secuela

El Joker es sin duda una de las cintas más esperadas del año. De hecho, las expectativas se fueron al cielo cuando en un primer momento se revelara que Joaquin Phoenix se convertiría en el protagonista. Y no fue para menos, ya que según las críticas, el interprete del Payaso del Crimen es excepcional.

La idea de una secuela no había sido manejada por Todd Phillips, director de la película. Sin embargo, todo apuntaría a que ya se está pensando en una siguiente entrega, debido al éxito logrado. Esto no es ajeno a Phoenix, quien no ha cerrado dicha posibilidad.

Recientemente, el crítico de cine estadounidense Peter Travers entrevistó al actor de Joker en su programa de ABC News, y le mostró varias preguntas que fanáticos le hicieron llegar.

Una de estas decía, ¿Piensas en este como tu papel que siempre soñaste? El actor respondió de manera negativa, pero indicó que sí se ha convertido en eso y que todavía tiene futuro.

“No hubiera pensado que este sería mi papel soñado, pero honestamente ahora no puedo dejar de pensar en él. Hablé con Todd demasiado sobre lo que podríamos hacer trabajando juntos en general, pero también específicamente sobre si hay algo más con Joker que sería interesante hacer, así que terminó siendo el papel de mis sueños, pero no es algo que haya querido hacer antes de esta película”, mencionó.

Después de su respuesta Travers lo cuestiona sobre su resistencia a realizar secuelas, y le pregunta si no está cerrado a una nueva propuesta de Guasón. Para sorpresa del entrevistador, este respondió que no. Indicó que el personaje tiene potencial y que él podría seguir rodando en este momento.