Daredevil podría ser el abogado de Peter Parker en Spider-Man 3

Ahora que Spider-Man está oficialmente de vuelta en el UCM, los fanáticos pueden respirar aliviados.

Aún mejor, pueden comenzar a pensar en las futuras películas del trepamuros en vez de pensar en la ruptura comercial entre Marvel y Sony.

Spider-Man 3, se estrenaría en julio de 2021 y un nuevo rumor se ha esparcido en los foros y las redes sociales.

¿Recuerdas cómo Mysterio descubrió a Peter como el héroe al final de Far From Home ? Bueno, es obvio que el adolescente necesitará ayuda.

Spider-Man en Avengers: Endgame

Esta ayuda será legal, al menos, y aparentemente, puede estar pidiendo ayuda al Sr. Murdock.

Según informa el portal We Got This Covered, se ha revelado que Marvel espera que la estrella de Daredevil , Charlie Cox, regrese para repetir el papel del diablo de ‘Hell’s Kitchen

Sin embargo, lo interesante es que también revelan que Marvel puede recurrir a She-Hulk, o al menos a su alter ego, Jennifer Walters, para que sea el abogado de Spidey, luego su debut en el próximo show de Disney Plus.

A pesar que han decidido que personaje estará en la película, aparentemente, se están inclinando hacia Daredevil en este momento.

Escúchanos en nuestro podcast de cine y series: Vértigo