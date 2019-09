Night Monkey: ¿Sony lanzó tráiler de su nueva película? [VIDEO]

Uno de los héroes más pedidos por miles de fanáticos en el mundo, aquel que salvo a la humanidad del ataque de los elementales en el reciente film ‘Spider-Man: Far From Home’, estamos hablando de popular enmascarado ‘Night Monkey’. ¿Estás listo para verlo?

Sería muy divertido que un anuncio así sea hecho, pero en realidad se trata de una genial broma hecha por Sony Pictures Entertainment, quienes a manera de publicidad para el lanzamiento de la versión Blu-Ray de ‘Spider-Man: Far From Home’, no tuvieron mejor idea que realizar este divertido Fake Tráiler, volviendo realidad el meme viral que hicieron fanáticos tras el anuncio de la separación con Disney.

Este divertido avance fue realizado con pequeñas escenas de los momentos en que Parker utiliza un traje de sigilo, y cuándo preguntan por su nombre, su amigo no tiene mejor idea que nombrarlo como Night Monkey, el apodo que se volvió tan popular que incluso varios fanáticos apostaron a realizar pósters promocionales de una supuesta película.

Mira aquí el tráiler

Y si es que este ingenioso tráiler de 'Night Monkey' no es suficiente para que te animes a comprar el nuevo Blu-Ray de 'Far From Home', se ha revelado que esta nueva entrega estará llena de detalles especiales, que incluirá un corto especial que llevará por título 'Peter's To-Do List', en el cual se ve al protagonista en la fila para recoger su pasaporte y para acelerar el proceso, utiliza un robot araña, que convenientemente abre otra ventana. También contiene escenas alternativas y extendidas nunca antes vistas.

Night Monkey

Spider-Man: Far From Home del director Jon Watts está protagonizada por Tom Holland, Samuel L. Jackson, Zendaya, Cobie Smulders, Jon Favreau, JB Smoove, Jacob Batalon y Martin Starr, con Marisa Tomei y Jake Gyllenhaal. La película estará disponible en HD digital y llega en Blu-ray y 4K UHD el 1 de octubre.