Emmy 2019: “Game of Thrones” se lleva 10 galardones en la gala previa

Pese a haber tenido una octava temporada para el olvido según los críticos y fanáticos, Game of Thrones viene siendo la gran favorita para la 71 edición de los Emmy.

En esta oportunidad, se ha elevado el número de categorías por lo que la Academia de la Televisión ha dividido a los Emmy en dos partes: los premios Creative Arts Emmy y los Primetime Emmy.

Los premios Creative Arts Emmy se desarrollaron el sábado y domingo en Los Ángeles (EE.UU), mientras que los otros cuentan con los apartados de mayor interés para el público y se llevarán a cabo en California este domingo 22 de septiembre.

Precisamente en los Creative Arts Emmy, la serie de HBO, Game of Thrones arrasó con diez premios en diferentes categorías técnicas. Por ejemplo se llevó la estatuilla a mejor composición musical para una serie o mejor casting de una serie dramática.

Estos son los premios que ganó Game of Thrones en los Creative Arts Emmy:

- Mejor cásting de una serie dramática.

- Mejor composición musical para una serie.

- Mejor Vestuario Programa de Fantasía/Ciencia Ficción.

- Mejor Diseño de Título.

- Mejor Maquillaje (a una cámara, sin prótesis).

- Mejor Edición Drama (a una cámara).

- Mejor Edición de Sonido (serie de una hora).

- Mejor Mezcla de Sonido (serie de una hora).

- Mejor Coordinación de Dobles Drama/Telefilme/Miniserie.

-Mejores Efectos Visuales.

Game of Thrones partía para la 71 edición de los Emmy con 32 nominaciones, batiendo el récord de candidaturas para una serie en una misma edición de estos premios. Además, es la serie más galardonada en la historia de los Emmy con 47 estatuillas.

Detrás de GOT se encuentran Chernobyl y el documental Free Solo con siete premios cada uno; la comedia The Marvelous Mrs. Maisel se llevó seis en los Creative Arts Emmy.

El próximo domingo 22 de septiembre en el Microsoft Theater de Los Ángeles se llevará a cabo la gala principal de los Emmy, donde Game of Thrones compite con Killing Eve, Better Call Saul, Bodyguard, Ozark, Pose, Succession y This is Us por la mejor serie dramática.