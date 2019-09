Spider-Man: ¿Harry Potter en el UCM? Daniel Radcliffe quiere ser Peter Parker

En una reciente entrevista con ET Canadá, Daniel Radcliffe confesó su gran pasión por las películas de superhéroes y que, según él, le hubiera encantando estar en el papel de Spider-Man, algo muy poco probable a estas alturas.

Pero con la salida de Tom Holland de Marvel para continuar con Sony, quizá abra una puerta para el actor como el nuevo arácnido. Por lo que Radcliffe se manifestó en el Festival Internacional de Cine de Toronto 2019 (TIFF) y mencionó que, “hemos tenido muchos Spider-Mans muy efectivos y no creo que necesitemos otro”.

Además, agregó en tono de burla que, por su condición de inglés, al igual que Andrew Garfield y Tom Holland, él hubiera conseguido el papel también.

“Ese habría sido el adecuado para mí porque, ya sabes, soy inglés y la mayoría de los Spider-Mans lo son. Me encantan las películas de superhéroes. Haría totalmente eso”, recalcó el recordado Harry Potter.

Esta no sería la primera vez que el actor refiere su fanatismo hacia el trepamuros, ya que cuando Holland hizo su debut en Capitán América: Civil War, Radcliffe habría tenido una pasada entrevista con Metro en 2016 y reveló que él hubiera sido un buen Spider-Man, pero que le aseguraba el éxito al nuevo arácnido.

En otra ocasión, en febrero de este mismo año, el actor bromeó al respecto acerca de un video GQ, donde se encontró con una pregunta en Internet y si sería un buen personaje como Spider-Man, anunció vía Comic Book.

“Sí, hubiera sido un muy buen Spider-Man. No en las películas. Me refiero a la vida real si yo obtuviera esos poderes”, finalizó el actor. No cabe dudas que Daniel Radcliffe desborda talento, sin embargo, no se sabría a ciencia cierta cómo interpretaría al arácnido.