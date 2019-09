Frozen 2: ¡Elsa no tendrá novia! Así lo confirmó compositora

Uno de los hechos más esperados de Frozen 2 fue si la protagonista Elsa, tendría un interés amoroso en esta última entrega, más aun si esta sería una chica, ya que para muchos fanáticos de la comunidad LGBTQ representó un icono que los hacía sentir identificados.

Sin embargo, las declaraciones de Kristen Anderson-Lopez quien es la compositora de las canciones de Frozen: Una Aventura Congelada y Coco, terminó por aseverar que eso no sucederá y justificó la razón.

"Al igual que la primera película, Elsa no solo se define por un interés romántico. Hay tantas películas que definen a una mujer por su interés romántico. Esa no es una historia que quisiéramos contar en este momento. Lo que realmente queríamos decir era que si tienes estos poderes, ¿cómo creces y cambias y encuentras tu lugar en el mundo y encuentras respuestas que no se han encontrado antes?", mencionó kristen.

Si bien Disney se caracteriza por darle una pareja a las protagonistas y crear lazos de romance, en esta oportunidad es otro enfoque que los creadores han querido darle a Elsa, lo cual resaltan que prefieren que sea reconocida por otros factores y no por tener un novio o novia.

En cuanto a Idina Menzel, reconoció el hecho que deseaban los fanáticos luego de surgir la petición #GiveElsaAGirlfriend, lo cual le sorprendió, pero no fue nada nuevo con el apoyo que tuvo luego de representar a un personaje bisexual en el musical Rent.

"Al principio estaba sorprendida porque es Disney, pero puedo decir que estoy emocionada de que la conversación esté ocurriendo. Siempre hay estos personajes que literalmente están tratando de salir del armario: están escondiendo algo dentro de ellos, y finalmente lo abrazan y cambian el mundo que los rodea", declaró la cantante.

Aunque el personaje no se caracterice por estar enamorada de alguien, queda más que claro que la producción tenga otras prioridades y busque que los seguidores se concentren con la historia de la película y lo que tiene por mostrar.