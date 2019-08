D-23: revela elenco de WandaVision y que formará parte del UCM [VIDEO]

En la pasada Comic-Con San Diego 2019 se anunció acerca de un nuevo proyecto de Marvel, WandaVision, junto a Scarlet Witch (Bruja Escarlata) y su compañero Vision, sin embargo, no se dio muchos detalles de lo que sería la nueva producción.

Ahora en la D23 se lanzó nueva información sobre el avance de la serie, según Comic Book Movie se confirmó que contará con seis episodios y estará dirigido por Matt Shakman como parte del elenco.

Avengers: Infinity War - Muerte de Vision

También mencionaron a los nuevos integrantes del elenco aparte de los protagonistas, no sería nada menos que la actriz Teyonah Parris como la versión adulta de Monica Rambeau y Kathryn Hahn, que interpretó a Olivia Octavius en Spider-Man: Un Nuevo Universo, sería “la vecina ruidosa de Wanda”, comentaron.

Otra de las novedades sería que Kat Dennings, daría vida Darcy Lewis y Randall Park, aunque no se saben los detalles de la historia no se revela, se confirmó que WandaVision se conectará con Doctor Strange in the Multiverse of Madness, que transcurrirá en los años 50 según declaró Elizabeth Olsen para Variety.

“Hay muchos libros de historietas de los que sacamos la historia y serán Wanda and The Vision, y creo que en el anuncio de Disney+, mostraron una foto de nosotros en los años 50. Así que creo que es un buen adelanto. Paul (Bettany) y yo estamos realmente emocionados. Tienen un gran grupo de escritores y tendrá un total de seis horas”.

Las nuevas series live-action sí formarán parte del UCM a diferencia de las producciones de Marvel Television que salió en Netflix. WandaVision se estrenará para 2021 a través de Disney+ y será supervisada por Kevin Feige.