Tate no Yuusha: anime se posicionó como el más popular

La temporada pasada de anime estuvo marcada por una historia del género isekai que llamó la atención de miles de fanáticos, quienes lo calificaron como el mejor en su momento. Pero una reciente encuesta realizada en Japón ha revelado que su fama no ha decrecido y mucho menos desaparecido.

Tate no Yuusha fue seleccionado como el anime más popular, según una encuesta realizada por el canal de televisión japonés AT-X. Los suscriptores de este canal fueron quienes participaron y seleccionaron a su serie favorita de la primera mitad del año 2019.

La encuesta que tuvo una duración de 2 semanas, contó con el apoyo adolescentes y mayores de 60 años. Fueron estos quienes escogieron a Tate no Yuusha como el anime más popular. Todo esto fue gracias a la trama atrapante con la que contó, además de la empatía que los televidentes generaron con el protagonista, Naofumi el ‘Héroes del escudo’.

Entre los 10 primeros puestos de esta lista se encuentran los siguientes:

The Rising of the Shield Hero

WATATEN!: an Angel Flew Down to Me

Kaguya-sama: Love is War

The Helpful Fox Senko-san

Isekai Quartet

Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai

That Time I Got Reincarnated as a Slime

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Hitoribocchi no Marumaruseikatsu

Sword Art Online: Alicization

PUEDES VER Digimon: filtran primeras imágenes de supuesto live action

Tate no Yuusha

Nos cuenta la historia de Naofumi Iwatani, quien es un estudiante de universidad exitoso, que tiene gustos otakus. Todo en su vida transcurre de manera normal hasta el momento en que es transportado o invocado a un mundo de fantasía en donde le informan que él es un héroe, el héroe del escudo.

Pero para su sorpresa no se encuentra solo, sino que otros 3 jóvenes fueron invocados junto con el a este curioso mundo, cada uno es considerado un héroe y cuentan con un arma, están el ‘Héroe del arco’, el ‘Héroe de la espada’ y el ‘Héroe de la lanza’, el único que no cuenta con un arma es nuestro protagonista.