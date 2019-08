Spider-Man: molestia y decepción entre fans por la salida del querido personaje del UCM [FOTOS]

Luego de que se anunciara el fin del acuerdo entre Marvel Studios y Sony Pictures, la noticia de que Kevin Feige no producirá más películas de Spider-Man, enfureció a los fanáticos que por muchos años han seguido al querido personaje.

Se conoce hasta el momento sobre un desacuerdo luego de que Disney obtenga una ganancia del 50% en las siguientes cintas del arácnido, lo cual no fue del agrado de los directivos de Sony Pictures después que Spider-Man: Far From Home, la segunda película del trepamuros realizada con Marvel Studios, se convirtiera en la cinta más taquillera de Sony.

Spider-Man: Homecoming - Tom Holland, primera escena con el traje

Los seguidores de Spider-Man han bombardeado las redes sociales con peculiares memes y videos por la nefasta noticia.

MCU: Spider-man esta destinado a ser el nuevo Iron man...



Sony: pic.twitter.com/kh9vjQniCF — Ignacio (@Ignacas) August 20, 2019

Admito que Tom Holland hizo la mejor interpretación Spider-Man.

Marvel lo saca del MCU. pic.twitter.com/SDh3l81aqO — Abe 🌗 (@bones_papi) August 20, 2019

Spider-Man ya no va a ser parte del MCU!



YO: pic.twitter.com/euAFLhsdhE — Patricio 🐍 (@patocerda7) August 20, 2019

Literalmente todos cuándo leímos que van a sacar a tom holland como SpiderMan del UCM

pic.twitter.com/AKX4aD3Zs8 — Mani,, (@Universemani_) August 20, 2019