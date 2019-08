My Hero Academia Manga 239: Shigaraki se convierte en el sucesor del All for One

Para ningún buen fanático del anime y manga es un secreto que My Hero Academia (Boku No Hero Academia), es uno de los shonen más leídos semana a semana gracias a la revista shonen Jump de la editorial Shueisha o en la web de Manga Plus. Todo esto es gracias a la trama cada vez más atrapante que presenta.

El día de hoy el manga ha llegado al final de uno de sus arcos más intrigantes, ya que hasta el momento la historia se había centrado únicamente en el enfrentamiento entre dos bandos de villanos, dejando a los héroes que estamos acostumbrados a ver de lado. ¿Qué sucederá de aquí en adelante?

Este arco de con solo personajes malvados nos mostró un maravilloso enfrentamiento entre dos bandos, ‘La liga de villanos’ y el ‘Ejército de liberación’. Tras una larga espera comenzó una batalla entre los líderes de estos grupos, Shigaraki Tomura vs Re-Destro, con la intervención de Gigantomachia.

En un principio pareciera que la pelea está pareja, Re-Destro está utilizando una armadura para protegerse, mientras Shigaraki usa su quirk para desintegrar las cosas. Todo indica que la batalla tiene para más, pero un flashback hace que el líder de ‘La liga de villanos’ despierte su poder a un nuevo nivel, intensificando su rango de desintegración, lo cual termina destruyendo casi toda la ciudad.

Queda una cortina de humo que no permite ver el resultado de la batalla, al disiparse se ve a Re-Destro tumbado en el piso, se encuentra indefenso tras haberse cortado ambas piernas para poder huir del quirk de desintegración de su enemigo.

La sucesión

Tras verse indefenso y haber sido testigo de la gran resolución de Shigaraki, Re-Destro se da por vencido y reconoce que al final no era él el indicado para heredar la voluntad del villano Destro. Ahora el ejército de liberación está al servicio de ‘La Liga de Villanos’ y Gigantomachia finalmente le ha reconocido como el legítimo sucesor de ‘All For One’