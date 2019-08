My Hero Academia: épico crossover convierte a Pikachu en un aterrador villano

No hay duda que My Hero Academia (Boku No Hero Academia) está pasando por su mejor momento, en un mes se estrenará su nueva temporada y a finales de año llegará su segunda película. Pero no es la única franquicia que ha logrado recolectar a una gran cantidad de fanáticos, ya que no muy atrás lo sigue Pokémon, que está pronto a concluir su arco.

Miles de fanáticos de las aventuras de Satoshi (Ash) y Pikachu han empezado a hacer sus predicciones sobre cuál podría ser la fecha en que concluiría la temporada de ‘Pokemon Sun & Moon’. La mayoría apuestan a que como es de costumbre, este termine en el mismo mes en que comenzó, por lo que se espera sea en septiembre, mientras otros aseguran que luego de la ‘Liga Alola’ podría haber otra historia corta que retrasaría más las cosas.

En medio de toda la emoción de los estrenos y despedidas, es que nace un épico crossover entre las dos franquicias, que ha dado nacimiento a un bizarro personaje. Por un lado, está Pikachu, la mascota más tierna y querida de su serie, mientras en el lado totalmente opuesto está Stain ‘El asesino de héroes’ ¿Qué pasaría si estos dos se fusionaran?

Un divertido, pero algo bizarro pin que fue compartido a través de redes sociales, nos deja ver al tierno roedor amarillo en una etapa oscura, convertido en quien fue considerado una gran amenaza para Deku y sus amigos de la clase 1-A.

Boku No Hero Academia es un anime que fue estrenado en el año 2016. Fue dibujado por el japonés Kohei Horikoshi y ha logrado situarse en varias ocasiones en el primer lugar de las encuestas en la revista Weekly Shonen de la editorial Shueisha.

Narra la historia de un mundo donde de un momento a otro las personas empiezan a obtener diversos poderes, terminando así con más 80% de la población con algún tipo de poder. Sin embargo, aún hay casos de personas que nacen sin algún tipo de particularidad, es este el caso de ‘Deku’ el protagonista, quien, pese a no tener ningún poder, luchará por convertirse en un héroe.