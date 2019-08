Marvel: Galactus no apareció en la fase 3, pero sí lo haría en Doctor Strange 2 [VIDEO]

Marvel Studios anunció en la Comic Con de San Diego los títulos que tienen previstos lanzar en un futuro, algo que emocionó a los fanáticos.

De entre todos los títulos, el que se llevó la atención de los presentes fue “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, cinta que será protagonizada por Benedict Cumberbatch y Elizabeth Olsen. Pero, como toda cinta no puede venir sola, fans se preguntan quién sería el villano. Al parecer ya lo tenemos.

En foros de Reddit y redes sociales, usuarios han comenzado a especular sobre la llegada de Galactus al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). El personaje, que no logró ingresar en la fase 3, si lo haría en la cinta del hechicero gracias a los derechos que tiene ahora la compañía sobre él.

¿Quién es Galactus?

Seguidores esperan ver a este personaje en un papel principal en el largometraje, el cual contaría el viaje interdimensional que realizarán Doctor Strange y Scarlet Witch.

Por otro lado, cibernautas debaten sobre su participación e indican que podría tener el papel de un segundo villano o simplemente una aparición en los créditos finales de la película; algo que ya hizo Thanos en su momento.

Galactus en Los 4 Fantásticos y Silver Surfer

Fans esperan que esta película tenga elementos de terror, algo que la convertirían en la primera de este tipo en el UCM de Marvel. Las cintas de Doctor Strange se han convertido en un camino para lanzar nuevos personajes y este parece ser el escenario indicado para la aparición del villano.

Próximos estrenos de Marvel Studios

La película de Black Widow será lanzado el 1 de mayo de 2020 y la serie de TV de Falcon y el soldado del invierno llegarán a las pantallas en otoño de 2020.