Guillermo del Toro: “Nightmare Alley” será clasificación R

El nuevo proyecto de Guillermo del Toro, “Nightmare Alley”, lo aleja de los monstruos de ficción a la que tiene tan acostumbrado a su público, teniendo un corte más dramático y fuera de lo sobrenatural, sin embargo, no deja de sorprender ya que se anunció que la cinta se considerará en clasificación R, en Estados Unidos.

Se mencionó con anterioridad que la nueva película basada en el libro homónimo, tendría un corte más realista y serio, sin embargo hace poco se confirmó que será apta solo para adultos.

A pesar que no hay muchos detalles sobre Nightmare Alley, en una entrevista para el medio Collider, del Toro explicó que posiblemente la producción empiece a rodar a finales de este año o en principios de 2020.

“Bueno, el libro me lo dieron en 1992 antes de ver la película de Tyrone Power, y me encantó el libro. La adaptación que hice con la coguionista de Kim Morgan no es necesariamente todo el libro, es imposible porque es una saga. Pero hay elementos que son más oscuros en el libro y es la primera oportunidad que tengo, en mis cortometrajes, quería hacer noir y ahora es la primera oportunidad que tengo de hacer un verdadero tipo de película que muestre las debilidades de la sociedad. No hay elementos sobrenaturales. Solo una historia directa y muy oscura”. explicó el cineasta.

La historia que relatará del Toro, será acerca de un estafador que mantiene una alianza con una psiquiatra que es incluso más corrupta que él, al inicio disfrutan de engañar a las personas según lo que deseen, sin embargo, todo da un giro cuando la mujer termina manipulando al protagonista, convirtiéndolo en una de las víctimas.

El director está buscando reunir a reconocidas estrellas de Hollywood como Bradley Cooper, que ya confirmó luego que Leonardo DiCaprio no pudiera por su ocupada agenda. Además de estar en conversaciones con Cate Blanchett, Willem Dafoe y Ron Perlman. Recordemos que “Nightmare Alley” ya tuvo una adaptación en 1947, así que se espera que este remake genere muchas más expectativas.