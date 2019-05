Game of Thrones: ¿Qué personaje es el más popular en las redes sociales?

"Game of Thrones" no sólo es la serie de televisión más vista en el mundo, sino también la que más se comenta en redes sociales. La complejidad de su trama y la variedad de personajes, hacen que los fanáticos analicen en tiempo real, a través de sus varias plataformas, lo que sucede en cada capítulo.

Entonces, ¿cuál es el personaje de "Game of Thrones" que más conversación ha generado durante la última temporada?

Personajes de Game of Thrones más populares



1. Arya Stark

2. Daenerys Targaryen

3. Cersei Lannister

4. Sansa Stark

5. Bran Stark

6. Jon Snow

En Winterfell, el capítulo de estreno de la octava temporada, Daenerys Targaryen y los hermanos Bran y Sansa Stark fueron los personajes con más menciones registradas en redes sociales. Mientras que, en el segundo episodio, A Knight of the Seven Kingdoms, Arya Stark, Brienne de Tarth y – nuevamente – Daenerys Targaryen, fueron los más nombrados.

Durante y después del horario de estreno del tercer episodio de la última entrega en Latinoamérica, llamado The Long Night, Arya Stark – quien pasó de ser una niña tímida a valiente y feroz guerrera – fue el personaje más comentado por los internautas. La sigue Daenerys Targaryen, La Madre de los Dragones, y Bran Stark. En cuarto y quinto lugar, aparecen Cersei Lannister y Jon Snow.

Por su parte, el cuarto episodio de la octava temporada de Game of Thrones, The Last of the Starks, los personajes que más generaron conversación en plataformas sociales fueron Daenerys Targaryen, Cersei Lannister, Sansa Stark and Missandei.

Sin embargo, el más reciente episodio denominado The Bells posicionó a Daenerys Targaryen, Cersei Lannister y Arya Stark en Twitter, Facebook e Instagram.

En cuanto a los hashtags más utilizados durante y después del horario de estreno de la octava temporada de Game of Thrones, además de los populares #GameofThrones, #GOT, #DOMINGOT #GoTS8; han sido #Daenerys, #AryaStark, #JonSnow, #Arya, #Missandei, #Cersei y #BattleOfWinterfell, #ForTheThrone