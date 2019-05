It: Chapter 2: fecha de estreno, sinopsis, personajes y todo lo que debes saber sobre la película

El terror regresa a Derry. A pocas horas de haberse estrenado el primer tráiler de It: Chapter 2, miles de personas en el mundo están ansiosas por ver el regreso del terrorífico payaso Pennywise a la pantalla grande.

Luego de 27 años, el terror está de regreso en el pueblo de Derry, ya que luego que el 'club de los perdedores' derrotaran a Pennywise cuando eran solo unos niños, deben hacerlo por segunda vez y de manera definitiva.

It: Chapter 2 está basada en la segunda mitad de la novela de Stephen King y promete estar en la lista de las películas más taquilleras del 2019.

¿Quién es Pennywise?

Conocido como 'It' o el 'Pennywise el Payaso', es un ser místico o sobrenatural que tiene la habilidad para transformarse o materializar los miedos de sus víctimas.

Este ser despierta cada 27 años para alimentarse de los temores y carne de las personas. En el libro se cuenta que es una criatura ancestral que presenció la creación del mismo universo.

En la nueva adaptación fílmica, Pennywise es interpretado por el actor sueco Bill Skarsgård.

Tráiler de It: Capítulo 2

Póster promocional de It: Chapter 2

Sinopsis de It: Capítulo 2

“Veintisiete años después de los eventos del verano de 1928, los miembros del 'Club de los Perdedores' crecieron y se marcharon, hasta que una devastadora llamada telefónica los obliga a regresar a Derry, Maine. Como su antiguo némesis cambiaformas It vuelve, cumplen su promesa de la infancia de reunirse y destruir a la criatura de una vez por todas, sin darse cuenta que este ha vuelto más fuerte que nunca y que ha estado esperando su retorno para vengarse de ellos”.

¿Qué pasó el It: Capítulo 1?

Estrenada en 2017 y dirigida por Andy Muschietti, la película nos transporta a octubre de 1988, cuando Georgie (hermano menor de Bill Denbrough) es atrapado y asesinado por Pennywise.

Es así que un año después Bill y sus amigos, apodados como el 'Club de los Perdedores' deciden cazar y matar al extraño ser con el que han tenido contacto.

Es así que en los últimos minutos de la película, los niños destierran a Pennywise a la oscuridad, pero al saber que el payaso podría volver en 27 años, los muchachos juran regresar para vencerlo definitivamente.

Actores y personajes que interpretarán en It: Chapter 2

- Bill Skarsgård – Pennywise

- Jessica Chastain – Beverly Marsh

- James McAvoy – Bill Denbrough

- Jay Ryan – Ben Hanscom

- Bill Hader – Richie Tozier

- James Ransone – Eddie Kaspbrak

- Isaiah Mustafa – Mike Hanlon

- Andy Bean – Stanley Uris

- Teach Grant – Henry Bowers

- Xavier Dolan – Adrian Mellon

- Will Beinbrink – Tom Rogan

- Jess Weixler – Audra Phillips

- Ryan Kiera Armstrong – Victoria

- Stephen Bogaert – Sr. Marsh

Fechas de estreno de It: Capítulo 2

- Perú: 5 de septiembre de 2019

- Estados Unidos: 6 de septiembre de 2019

- España: 6 de septiembre de 2019

- México: vermes 6 de septiembre de 2019

- Argentina: jueves 5 de septiembre de 2019

- Chile: jueves 5 de septiembre de 2019

- Colombia: jueves 5 de septiembre de 2019

Frases de Pennywise

- "Hola, Georgie. Qué lindo barco. ¿Quieres que te lo devuelva?"

- “Flotan, flotan, Georgie. Y cuando estés aquí abajo, conmigo, tú también flotarás”.

- "Ven a unirte al payaso, Eds. Vas a flotar aquí abajo. Todos flotamos aquí abajo".

- "Me lo llevaré, me llevaré a todos ustedes y me devoraré su carne como me alimento de su miedo. Me lo llevaré a él, solo a él y luego me tomaré mi largo descanso y ustedes crecerán, prosperarán y serán felices hasta que la vejez los lleve de vuelta bajo tierra".