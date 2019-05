Game of Thrones 8x05: ¿Qué es la locura Targaryen? La extraña enfermedad de Daenerys

Su destino ha sido sellado. Durante las últimas temporadas Daenerys Targaryen ha tenido una considerable evolución. Desde la sumisa princesa plateada hasta la intimidante líder y 'Madre de Dragones' que vimos en el capítulo 8x04 de Game of Thrones.

Es un hecho que la aspirante al 'Trono de Hierro' ha desarrollado grandes habilidades de gobierno, también han sido sus arrebatos y arranques los que han tomado más protagonismo durante esta última temporada.

La respuesta a los últimos desaciertos de Dany tendrían una explicación hallada en los libros de 'Canción de Hielo y Fuego', saga escrita por el veterano George R.R. Martín. El mal conocido como 'La Locura Targaryen' afectaría gran parte de los miembros de la casa del dragón.

¿Qué es 'La Locura Targaryen'?

Según los libros y la wikia de 'Fire and Ice', la 'Locura Targaryen' es una enfermedad presente en la mitad de los miembros de la Casa Targaryen. Desde reyes, príncipes y princesas hasta bastardos de las ramas secundarias pueden ser víctimas de esta terrible condición.

Caracterizados por su grandeza (en caso de ser inmunes a este mal) o su extremo cinismo, prepotencia y demencia, los nobles de cabello plateado han tenido grandes exponentes de este transtorno.

Se especula que la a afección podría ser hereditaria y presentarse de nacimiento o desarrollarse con el paso de los años. También podría ser una mutación específica en algunos miembros de una familia numerosa. La endogamia practicada por los Targaryen a través de la historia sería la causa de origen.

Sir Barristan Selmy se refirió a esta maldición que aqueja a la familia de los dragones luego de ser miembro de la Guardia Real de Aerys Targaryen II.

"No soy un maestre que pueda citaros la historia, Alteza. Mi vida han sido las espadas, no los libros. Pero hasta los niños saben que los Targaryen han bordeado siempre la locura. Vuestro padre no fue el primero. En cierta ocasión el rey Jaehaerys me dijo que la locura y la grandeza no son más que dos caras de la misma moneda. Según él, cada vez que nacía un Targaryen, los dioses tiraban la moneda al aire y el mundo entero contenía el aliento para ver de qué lado caía."

¿Crees que Daenerys sea víctima de esta enfermedad? Llevar a un ejército malherido ante Cersei, pedirle a Jon Snow que oculte su origen y perder sus dragones estarían condenando a la princesa Targaryen a un final muy similar al de su padre, el Rey Loco. El capítulo 8x05 de Game of Thrones se estrena este domingo 12 de mayo.

Game of Thrones: ¿Quién escribió GOT?

Game of Thrones es una novela de fantasía escrita por George R. R. Martin. La serie de televisión está basada en esta saga literaria y se centra en las luchas de los Siete Reinos del continente de Poniente, donde se desarrolla la trama principal, con el objetivo de tomar el control del Trono de Hierro y, por ende, de los Siete Reinos.

¿Cuántos libros hay de Juego de Tronos?

