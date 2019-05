Game of Thrones: Youtuber realizó parodias musicales de todos los personajes

La fiebre por la octava temporada y final de Game of Thrones tiene a los fans de Jon Snow y Daenerys Targaryen invadiendo las redes sociales. Por este motivo, no son pocos los memes sobre las muertes, extrañas teorías y parodias las que surgen en cada rincón de Internet.

En ese sentido Trazzto, un popular Youtuber conocido por sus producciones musicales, covers y reviews, ha publicado una serie de canciones basadas en los mejores momentos de la serie de HBO.

Mediante de su canal, Trazzto ha desarrollado canciones y letras que narran los eventos de la serie con un estilo muy particular. Todo habría comenzado con la parodia en 'dothraki' del amor entre Khal Drogo y Daenerys Targaryen utilizando la canción 'Get Lucky' del dúo frances Daft Punk.

Con miles de vistas, el canal del músico español comenzó a ganar mucha popularidad, tal que los videos dedicados a Jon Snow, Arya Stark y Tyrion Lannister no tardaron en llegar. Desde 'Living on the Prayer, 'I will survive' y 'We didnt start the fire' hasta 'La Gozadera', 'Mi gran noche' y 'Soy Minero' son parte del repertorio de canciones versionadas al estilo 'GoT'.

Si bien la serie presenta crudos momentos y muertes inesperadas, nunca está de más reír luego de llorar con las peores desgracias que George R.R. Martín escribió sobre sus personajes y el reino de Westeros. El final está cerca.

Actualmente Trazzto también cuenta con una serie de reviews llamada 'Game of Trazztornos', donde narra de manera hilarante los mejores momentos de la serie de HBO.

Mientras esperas el estreno del capítulo 8x05 de Game of Thrones, te presentamos las mejores canciones sobre Jon Snow, Bran Starky Daenerys Targaryen.

Game of Thrones ONLINE: Horarios para ver GOT en el mundo

Estados Unidos: 9:00 p.m. (east time)

México: 8:00 p.m.

Panamá: 8:00 p.m.

Ecuador: 8:00 p.m.

Colombia: 8:00 p.m.

Perú: 8:00 p.m.

Venezuela: 9:00 p.m.

Chile: 10:00 p.m.

Argentina: 10:00 p.m.

Bolivia: 9:00 p.m.

Uruguay: 10:00 p.m.

Paraguay: 10:00 p.m.

Game of Thrones ONLINE: Hora de estreno en Perú

La exitosa serie GOT, se estrenará en Perú el domingo 14 de abril a las 8:00 p.m. a través de HBO.

Game of Thrones: ¿Quién escribió GOT?

Game of Thrones es una novela de fantasía escrita por George R. R. Martin. La serie de televisión está basada en esta saga literaria y se centra en las luchas de los Siete Reinos del continente de Poniente, donde se desarrolla la trama principal, con el objetivo de tomar el control del Trono de Hierro y, por ende, de los Siete Reinos.

Game of Thrones: ¿Cuántas temporadas tiene GOT?

Hasta la fecha, Game of Thrones tiene siete temporadas y 67 capítulos. Este 2019 se estrenará laúltima temporada por lo que la serie finalizará con un total de 73 capítulos, los cuales son retransmitidos en HBO.

Game of Thrones: ¿Cuántos capítulos tiene GOT Temporada 8?

La octava temporada de ‘Juego de Tronos’ estará compuesta por seis episodios que, según el director George R. R. Martin, durarán más de una hora.