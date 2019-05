Spider-Man Far From Home: El conmovedor homenaje a Iron Man en el nuevo tráiler

El tráiler oficial de Spider-Man: Far From Home se lanzó este lunes por la mañana y, según prometió Marvel, estuvo lleno de spoilers de Avengers: Endgame.

Haciendo caso a la "prohibición" de spoiler que establecieron los hermanos Russo, el nuevo adelanto hace una referencia directa al destino de uno de los personajes más populares de todo el Universo Cinematográfico de Marvel, Iron Man.

ADVERTENCIA: SI NO HAS VISTO AVENGERS: ENDGAME, ESTO ES SPOILER

La muerte de Tony Stark provocó conmoción entre los fans del UCM, al punto de pensar qué pasaría con Pepper Potts y su hija en en la historia.

Pero no solamente la familia Stark causó preocupación, sino también Peter Parker, personaje ligado a Iron Man y quien llegó a la lucha contra Thanos por él.



Las conexiones con Tony Stark son totalmente visibles en Spider-Man: Far From Home, a medida que avanzan el video, se ve en el final del tráiler uno de los accesorios más memorables del desaparecido millonario.

Si prestamos mucha atención a la segunda mitad del adelanto, notaremos que las gafas que usa Peter Parker son exactamente las mismas que Tony Stark usó en Avengers: Infinity War, específicamente cuando luchó contra Ebony Maw y Black Dwarf en el centro de Nueva York.