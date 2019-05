Game of Thrones 8x04: Fans publican cuarto episodio filtrado en Facebook

Advertimos spoilers. Una vez más, los fanáticos de Juego de Tronos aprovecharon un error de la cadena televisiva para compartir el estreno de Game of Thrones 8x04 muchas horas antes de su lanzamiento oficial por parte de HBO.

Detalles sobre las muertes, sucesos de la trama principal y momentos del cuarto episodio han inundado las redes sociales y diversos foros de internet.

Desde Alemania, el servicio de Amazon Prime de ese país cometió por segunda vez un terrible error; esta tarde los fans están de fiesta. El portal Vulture se percató que Amazon transmitió el capítulo 4 de la temporada 8 de GoT a sus afiliados con una suscripción de acceso anticipado a HBO.

Esta no sería la primera vez que el servicio de streaming publica un episodio de Juego de Tronos con anticipación en su plataforma. Teniendo en cuenta la locura que los seguidores provocaron con la tercera entrega 'La Larga Noche', la filtración no sería algo tan inesperado.

Si eres un aficionado de la serie de HBO, te recomendamos evitar las redes sociales para que puedas disfrutar del episodio 8x04 de Game of Thrones sin ser víctima de los Spoilers. Aquí te dejamos un avance.

Estas son las plataformas para ver GOT 8X04

Hoy podrás ver por la noche Game of Thrones 8x04 por medio de estas tres plataformas: HBO GO, HBO Now y Amazon Prime Video. Ten en cuenta que estos los únicos medios legales que transmitirán el nuevo capítulo de Juego de Tronos.

¿Cómo ver HBO GO GRATIS?

Gracias a la aplicación móvil podrás ver los seis episodios de la octava temporada de GOT, que empezó el 14 de abril de 2019 y finalizará el 19 de mayo del mismo año.

HBO Now EN VIVO

Al igual que Netflix, puede funcionar en páginas web para observar todo el contenido que el canal contiene.