Día de Star Wars: ¿sabes por qué se celebra el 4 de mayo?

Como todos los años, hoy 4 de mayo se celebra el Día de Star Wars o de la Guerra de Las Galaxias, pero te has preguntado ¿por qué esta fecha y no otra?, ¿de dónde salió esta idea? En esta nota te contamos cuál es origen de esta celebración.

El Día de Star Wars se remonta desde hace varias décadas, en 1979 para ser exactos. Desde aquella fecha los millones de fans de la saga conmemoran el nacimiento de esta popular franquicia cinematográfica creada por George Lucas.

El 4 de mayo de 1979, el medio británico London Evening News publicó una nota en la que los miembros del Partido Conservados felicitaban a Margaret Thatcher por su nuevo cargo como primera ministra del país. En dicho escrito se escribió “May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations” que viene a traducirse como “Que el cuatro esté contigo, Maggie. Felicidades”.

Lo que hicieron fue un simpático juego de palabras aludiendo a la famosísima frase de la franquicia de George Lucas (“May the force be with you” -“Que la fuerza te acompañe”), reemplazando la palabra “force” por “fourth” (“cuarto”) que suenan muy parecido en inglés.

Desde ese momento, la frase se hizo tan popular y la fiebre por Star Wars era tal que los fans decidieron nombrar ese día como el Día de Star Wars y se conmemoraría, por supuesto, usando la frase “May the 4th be with you”.

Fue así que cada 4 de mayo los fans de Star Wars realizan multitud de eventos entorno al universo de la Guerra de las Galaxias como maratones de películas, concursos de disfraces o cosplay.

El primer Día de Star Wars sin Chewbacca

Este 2019, la celebración del 4 de mayo será de las más emotivas en los últimos años, pues será el primero sin Peter Mayhew, actor que dio vida a Chewbacca, quien falleció el último 30 de abril en su casa al norte de Texas, Estados Unidos.

Según trascendió, el actor que encarnó al conocido personaje de Star Wars se encontraba en proceso de recuperación tras someterse en junio del año pasado a una cirugía de la columna con el objetivo de mejorar su movilidad.