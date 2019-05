Game of Thrones 8x04: A qué hora y dónde ver el capítulo 4 titulado 'Exodus' [VIDEO]

Tras la de 'Batalla de Winterfell', Game of Thrones nos tiene preparado ahora el capítulo 8x04 vía HBO, el cual nos debe presentar el encuentro que tendrá Cersei Lannister con Daenerys Targaryen y Jon Snow.

En el tráiler de Game of Thrones 8x04 vemos las consecuencias del enfrentamiento; los protagonistas comienzan a despedir a los caídos a las afueras de Invernalia. La 'Larga Noche' acabó y es momento que comience la guerra por el Trono de Hierro.

Game of Thrones 8x04 ONLINE: Tráiler

¿Cómo y dónde VER Game of Thrones?

La tercera entrega de Juego de Tronos se estrenó el domingo 28 de abril vía HBO. Los siguientes horarios de difusión son de acuerdo a su región:

Ver GOT en EE. UU.

Estados Unidos: 9:00 p.m. (Hora del este)

VER Game of Thrones en Latinoamérica - Perú

Perú: 8:00 p. m.

México: 8:00 p. m.

Panamá: 8:00 p. m.

Ecuador: 8:00 p. m.

Colombia: 8:00 p. m.

Venezuela: 9:00 p. m.

Chile: 10:00 p. m.

Argentina: 10:00 p. m.

Bolivia: 9:00 p. m.

Uruguay: 10:00 p. m.

Paraguay: 10:00 p. m.

Brasil: 10:00 p. m.

Costa Rica: 7:00 p. m.

Cuba: 8:00 p. m.

Guatemala: 7:00 p. m.

Honduras: 7:00 p. m.

Nicaragua: 7:00 p. m.

VER Juego de Tronos en España

España: 3:00 a. m. del lunes 29 de abril

¿Cómo y dónde ver Game of Thrones 8x04 ONLINE?

HBO GO y HBO Now, son las plataformas que nos permitirán ver la serie de forma GRATIS, ya que nos darán acceso a su catálogo y disfrutar el contenido por un mes. Con el paso de este periodo de prueba, el usuario es libre de cancelar la suscripción o no.

¿Cuánto cuesta HBO GO?

Perú: 31.90 soles al mes

México: 149 pesos al mes

Colombia: 29.900 pesos al mes

Estados Unidos: 14.99 dólares al mes (HBO Now)

España: 7,99 euros al mes