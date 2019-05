Game of Thrones: el grosero error del doblaje en España que generó burlas de fans

El último capítulo de Game of Thrones temporada 8 nos dejó uno de los encuentros más impactantes y comentados en redes sociales, la Batalla de Winterfell.

Si bien los fans vivieron de minuto a minuto la entrega, la cual tuvo como eje central la caída del Rey de la Noche, dicha escena pasó a segundo plano entre los espectadores de España cuando escucharon uno de los diálogos. Un error en el doblaje ha ocasionado memes en la red

Al ser uno de los episodios más épicos de Game of Thrones, la entrega ha estado envuelta en la polémica en España. De acuerdo con el portal The Huffington Post, el doblaje presentó un grosero error en una de las escenas dando como resultado una de las nuevas palabras de moda en el universo Juego de tronos: "Sicansíos".

En medio de tanta oscuridad y los dragones de Daenerys Targaryen, vimos una escena protagonizada por Ser Davos desde las murallas de Winterfell, donde él pide que prenda fuego usando el poder de los animales a las trincheras.

Mientras que en inglés el diálogo decía "She can’t see us", en el doblaje para España se escuchó "Sicansíos"; este error no solo molestó a los fanáticos de Game of Thrones que esperaron una transmisión limpia, sino generó una ola de memes en Facebook y Twitter.

Game of Thrones 8x03: "Sicansíos"

Pero todo tiene una explicación. Ya que los estudios de doblaje cuentan con poco tiempo para trabajar los capítulos de la serie de HBO, no es raro que la premura les haya jugado una mala pasada y propiciara el ya famoso error.