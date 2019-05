Quentin Tarantino confirma versión extendida de Django Unchained

'Django Unchained', conocido como 'Django sin cadenas' en Latinoamérica, tendrá una versión extendida después de siete años de haberse estrenado.

Así lo confirmó el director de la película, Quentin Tarantino, en una entrevista al portal web, Film. Según contó, luego de estrenar 'Once Upon a Time in Hollywood', presentará una nueva versión de su séptima película.

La película protagonizada por Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio y Samuel L Jackson contará con un corte del director con más de tres horas, agregando más de media hora de material inédito.

Tarantino comentó que en un principio quería presentar la cinta como una miniserie, pero luego descartó la idea porque la producción no está hecha para el formato televisivo.

"Tengo un corte del director de Django que es de cerca de 3 horas y 15 minutos o tres horas y 20 minutos, algo por el estilo. Eso no es algo que presentaría como una miniserie (…) pensé sobre la idea, pero eso funcionaría mejor como una película. Una más larga en cuanto a lo que me involucra. Así es que eso es lo que he hecho. Solo estamos esperando un poco de tiempo después de Once Upon A Time in Hollywood y lo vamos a estrenar eventualmente”, indicó Quentin Tarantino.

'Django Unchained' se estrenó el 25 de diciembre de 2012, recaudó más de 245 millones de dólares y ganó dos premios Oscar: Uno por mejor actor de reparto (Christoph Waltz) y el segundo a mejor guion original.

Mejor escena de Django Unchained