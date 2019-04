Game of Thrones 8x03: ¿Cómo y dónde ver EN VIVO y ON LINE el nuevo capítulo?

Cada vez falta menos para saber qué sucederá en Game of Thrones 8x03, capítulo que dará un fin a varios personajes importantes de la trama ante los ojos de los espectadores.

Titulado ‘A Knight of the Seven Kingdoms’ (8x03), el tercer episodio de la última temporada de Game of Thrones nos presentará la batalla más grande de la televisión, la misma que nos promete enseñar la lucha de Winterfell y sus aliados contra la del Rey de la noche y los caminantes blancos.

Tras ser juzgado en Winterfell, Jamie Lannister se sumó a la guerra contra el Rey de la noche junto con los Stark y Daenerys Targaryen. En redes sociales fanáticos están especulando sobre las futuras muertes y sobre todo cuál es el verdadero objetivo del Rey de la noche.

Tráiler de Game of Thrones 8x03

¿Cómo y dónde ver Game of Thrones 8x03?

La tercera entrega de Juego de Tronos se estrenará el domingo 28 de abril vía HBO. Siga los siguientes horarios de acuerdo a su región:

Ver GOT en EE. UU.

Estados Unidos: 9:00 p.m. (Hora del este)

VER GOT en Latinoamérica

Perú: 8:00 p. m.

México: 8:00 p. m.

Panamá: 8:00 p. m.

Ecuador: 8:00 p. m.

Colombia: 8:00 p. m.

Venezuela: 9:00 p. m.

Chile: 10:00 p. m.

Argentina: 10:00 p. m.

Bolivia: 9:00 p. m.

Uruguay: 10:00 p. m.

Paraguay: 10:00 p. m.

Brasil: 10:00 p. m.

Costa Rica: 7:00 p. m.

Cuba: 8:00 p. m.

Guatemala: 7:00 p. m.

Honduras: 7:00 p. m.

Nicaragua: 7:00 p. m.

VER GOT en España

España: 3:00 a. m. del lunes 29 de abril

¿Cómo y dónde ver Game of Thrones 8x03 ONLINE?

HBO GO y HBO Now, son las plataformas que nos permitirán ver la serie de forma GRATIS, ya que nos darán acceso a su catálogo y disfrutar el contenido por un mes.

Con el paso de este periodo de prueba, el usuario es libre de cancelar la suscripción o no.

¿Cuánto cuesta HBO GO?

Perú: 31.90 soles al mes

México: 149 pesos al mes

Colombia: 29.900 pesos al mes

Estados Unidos: 14.99 dólares al mes (HBO Now)

España: 7,99 euros al mes