‘Avengers: Endgame’: valió la pena la espera [VIDEO]

Título original: Avengers: Endgame

Dirección: Anthony Russo, Joe Russo

Guion: Christopher Markus, Stephen McFeely (Cómic: Jack Kirby, Jim Starlin)

Música: Alan Silvestri

Fotografía: Trent Opaloch

Reparto: Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Mark Ruffalo, Jeremy Renner, Brie Larson, Karen Gillan, Paul Rudd, Danai Gurira, Josh Brolin, Gwyneth Paltrow, Don Cheadle, Jon Favreau, Benedict Wong, Tessa Thompson, Bradley Cooper, Katherine Langford, Evangeline Lilly, Pom Klementieff, Elizabeth Olsen, Dave Bautista, Sebastian Stan, Chadwick Boseman, Letitia Wright, Benedict Cumberbatch, Anthony Mackie, Samuel L. Jackson, Zoe Saldana, Chris Pratt, Paul Bettany, Vin Diesel.

Trama:

Después de los eventos devastadores de 'Avengers: Infinity War', el universo está en ruinas debido a las acciones de Thanos. Con la ayuda de los aliados que quedaron, los Vengadores deberán reunirse una vez más para intentar deshacer sus acciones y restaurar el orden en el universo de una vez por todas, sin importar cuáles son las consecuencias.

Crítica:

Después de 11 años de espera, más de 20 películas y millones de fanáticos a la espera por el final del santo grial del Universo cinematográfico de Marvel: ‘Habemus film’. No, no decepciona y pese a que tenga leves errores argumentales es perfecta.

‘Avengers: Endgame’ es una suma de referencias y melancolía. Tiene todo lo que le pedimos y pese a tener todo… aún pedimos más. Es difícil despedirse de algunos personajes que dejaron huella en el cine, en los cómics y sobre todo en la taquilla, pero el fin era necesario e irremediable. Las historias de cada uno de los superhéroes han servido para encajar perfectamente un rompecabezas que ha generado sentimientos encontrados.

No es broma las lágrimas en la sala, ni es exagerado el humor.

Es obligatorio haber visto los casi 20 largometrajes de Marvel - ¿Por qué?- Películas que en su momento parecían malas, de relleno o normalillas, cobran sentido y relevancia, por decirlo así, en el desenlace. 'Thor: Un mundo oscuro', las dos cintas de ‘Ant-man’ y ‘Iron Man 3’, por dar algunos ejemplos, films con debatible calidad, se convierten en capítulos esenciales para entender las referencias. Sí, al mismo estilo de Capitán América.

Las tres horas del largometraje son imperceptibles y llevaderos. Los guionistas, Christopher Markus y Stephen McFeely, usaron la misma fórmula que le ha funcionado tan bien a Marvel con momentos épicos, cómicos y dramáticos. Hay varios fanservice, pero lo equiparan finiquitando la historia de los personajes de una manera decente y justificable. Markus y McFeely se guardaron lo mejor para este film, y se agradece.

Por el lado de las actuaciones, aquí no vemos una reunión de amigos, no vemos un intento de cumplir por cumplir, en este desenlace todos toman el riesgo de salir de su zona de confort y llevar sus papeles a un siguiente nivel. El protagónico se lo lleva Iron Man, Capitán américa y la Viuda negra, ellos son los líderes de una batalla que parece perdida, brindando el drama y el conflicto interno necesario. La cinta les brinda el tributo que se merecen.

Thor y Hulk son quienes se transforman en los pilares humorísticos de la cinta. Los guionistas equilibran la súper fuerza de ambos personajes con sus torpezas e inseguridades. Convirtiendo a los seres más fuertes de Marvel en roles disparatados y ridículos. Un riesgo bien jugado.

Quizás lo decepcionante de toda la película sea que esperamos demasiado de Capitana Marvel y no nos dan lo prometido. Ojo, si es vital en ciertos momentos, pero no es la piedra angular hacia el desenlace.Tres horas de películas donde varias historias se cuentan y lógicamente no terminan de desarrollarse.

Por el lado técnico no hay nada reprochable. Los efectos especiales son esenciales para el engranaje de la historia. Hay rejuvenecimientos creíbles, diseños aceptables y vemos una batalla tan epica que dudo que se le pueda comparar en mucho tiempo. É-PI-CO.

Anthony Russo y Joe Russo, directores del film, han sabido aprovechar todos los recursos que tenían para realizar una de las película más esperadas de los últimos años. Marvel creó una saga nunca antes vista en la historia del cine y los Russo lograron hilvanar con sentido todo el enmarañado de tramas que los fans esperaban.

La cinta ya hizo historia y según la web especializada Box Office Mojo se espera que el primer fin de semana de estreno mundial de “Avengers: Endgame” acumule cerca de 1000 millones de dólares a nivel mundial. Ya se estima que en Perú ronde los 5 millones de soles en sus primeros días. Una locura que llegó a su fin.

Actualmente en todos los cines. Del 1 al 10, un merecido 8.