Dragon Ball Super: ¡Aparece Vegeta 'Ikari'! Saiyajin revela el modo 'Ohzaru controlado'

El anime de "Dragon Ball Super" se ha caracterizado por presentar personajes totalmente nuevos e inesperados. Si los fans creían que habían visto todo con el 'Ssj God' y 'Ssj Blue', 'Ultra Instinto', 'Ssj Rose', el modo 'Ikari' te dejará sorprendido.

Cuando se anunció la nueva saga, "Dragon Ball Super", los fans fueron testigos de un universo completamente diferente al que conocían en DBZ, donde aparecían dioses, ángeles, transformaciones, guerreros, alienígenas, entre otros.

Sobre todo con la nueva película que creó Akira Toriyama, "Dragon Ball Super: Broly", donde hicieron oficial a un personaje que era pedido por todos los fans durante años, el saiyajin legendario Broly.

Este nuevo personaje sorprendió a los fanáticos por su increíble poder, el cual iba aumentando cada vez que peleaba contra Gokú y Vegeta. Sin embargo, tuvo una transformación que llamó la atención: 'Ikari', el 'Ohzaru' controlado.

Vegeta Ikari



