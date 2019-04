Avengers: Endgame: así es uno de los últimos cameos de Stan Lee [ALERTA DE SPOILERS]

Avengers: Endgame se estrenó a nivel mundial y el cameo de Stan Lee no podía faltar. A pesar que es el penúltimo que veremos, no deja de ser divertido como la mayoría en los que participó el co-creador de Marvel.

A pesar que han pasado más de cinco meses desde que falleciera, Lee sigue siendo recordado por los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

A pesar que en Capitana Marvel recibió un merecido homenaje, el adiós definitivo debía ser especial. Se sabe que por cuestiones de salud Lee no pudo estar en el rodaje de 'Spiderman: Far from Home', pero sí en Avengers: Endgame.

A continuación te daremos SPOILERS de Avengers:Endgame, sigue leyendo bajo tu responsabilidad.

A pesar que Avengers: Endgame no cuenta con escenas post-créditos y tiene una duración de más de tres horas, la cinta de los hermanos Russo no podía abandonar las famosas apariciones del fallecido dibujante y guionista.

Luego de fracasar al intentar recuperar una de las gemas durante el evento de New York en 2012, Iron Man y Capitán América deciden viajar a los años 70.

Mientras que Steve Rogers observa a escondidas a Peggy y Tony Stark abraza a su padre, los fanáticos se llevan una grata sorpresa.

La cámara apunta al exterior de la base de SHIELD y entonces se cruza un auto a toda velocidad. La persona que conduce el coche es Stan Lee conduce y no duda en decir "haz el amor y no la guerra", típica frase que se usó durante la Guerra de Vietnan.