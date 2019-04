Game of Thrones 8x02: Jamie reconoce lucha de Brienne de Tarth y la nombra caballero

Game of Thrones 8x02 ha dejado a los fans con las emociones a flor de piel. Si bien vimos cómo en Winterfell se preparan para la llegada del Rey de la noche, la reunión que tuvieron varios personajes junto al fuego del castillo de los Stark fue más que emotivo.



Tyrion y Jaime Lannister, Podrick, Ser Davos y Tormund Matagigantes, fueron testigos como el 'Mata reyes' utilizó su arma para darle el respeto que se merece a uno de los personajes más queridos por los fans, Brienne de Tharth. Su lucha fue compensada.

Lleno de muchos momentos emotivos, en redes sociales fanáticos destacan el nombramiento de caballero que Jamie Lannister realizó a favor de Brienne de Tarth.



En medio de la conversación que tienen previo al enfrentamiento contra el Rey de la noche, el grupo habla sobre sus peleas anteriores cuándo Tyrion Lannister le pregunta a Brienne por qué no es un Sir. A lo que ella responde que sería una traición y asegura que no está interesada.



En ese momento Jaime Lannister comenta que no se necesita un rey para nombrar a un caballero por lo que le pide a la mujer que se ponga de pie y se arrodille para ser nombrada 'Sir'.

¿Cómo Brienne de Tarth se convierte en caballero?

“En nombre del guerrero, te ordeno ser valiente, en nombre del padre, te ordeno se justa, en el nombre de la madre, te ordeno defender al inocente”, exclama Lannister ante la atenta mirada de Brienne de Tarth.



De esta manera la guerrera se convierte en 'Caballero de los Siete Reinos' antes los aplausos de los presentes. La mujer está al borde de las lágrimas al sellar con broche de oro su incansable lucha durante 7 temporadas.