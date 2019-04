La Llorona: protagonista reveló sufrir una experiencia paranormal

La Llorona es el nuevo filme dirigido por Michael Chaves, donde se cuenta la historia de una popular leyenda mexicana. Esta película forma parte del universo cinematográfico de Ed y Lorraine Warren, un matrimonio que investigó fenómenos paranormales.

Una de las actrices de esta nueva entrega, Patricia Velasquez, fue entrevistada por el sitio web SensaCine y afirmó que “la Llorona es una entidad que existe”. La actriz mexicana nacida en Venezuela contó que esta entidad la tocó cuando era una niña.

“Creemos 100 % en La Llorona”, comentó Patricia Velasquez en su entrevista con SensaCine. Acerca de su experiencia sobrenatural de pequeña, la actriz mexicana recuerda que a los cinco años le decían “Entra en casa o te llevará la Llorona”. Velasquez agregó que “incluso creo que una vez la toqué con mi pie cuando era niña”.

Además, antes de empezar el rodaje de la película sobre la Llorona, Velasquez contó haber vivido otro suceso paranormal.

“Escribí en un papel la oración que suelo hacer al comenzar cualquier proyecto en el que participo. En ella le pido a mi yo interno que me haga entender la lucha interior de mi personaje”, comentó la actriz que interpreta a Patricia Alvarez en el filme.

En la entrevista con SensaCine, continuó con su relato: “esa noche me desperté con algo que era una combinación de grito y lloro. Fue la cosa más horrible que he escuchado en mi vida. Entonces, salí corriendo para proteger a mi hija, me golpeé la rodilla y vi mi nota”.

La Llorona

La Llorona se estrenó esta semana en cines de todo el mundo. La sinopsis dice así: “ignorando la escalofriante advertencia de una madre sobre el peligro que podrían correr sus hijos, una trabajadora social con dos niños pequeños sufrirá extraños sucesos sobrenaturales. Su única esperanza será escapar de la maldición de La Llorona. En los márgenes donde el miedo y la fe colisionan, tendrán que sobrevivir a su mortal grito, cuyo acecho en la oscuridad no se detendrá”.

El director de La Llorona participará en la nueva película de El Conjuro 3. Él ha trabajado anteriormente con el productor de esta saga, James Wan. “Fue increíble. Soy un gran fan de James Wan, incluso antes de trabajar con él. Fue increíble. Él es muy alentador. Él es como el maestro del terror. No puedes pedir un aliado mejor, un mejor productor en este proceso”, comentó al respecto a SensaCine.