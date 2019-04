Game of Thrones: The Walking Dead trolleó a HBO por estreno de la temporada 8

Ayer se estrenó el episodio 8x01 de la última temporada de Game of Thrones dejando algunas incógnitas y grandes sorpresas. En esta ocasión, no solo los fans habrían quedado perplejos con las revelaciones que ‘Samwell Tarly’ le hizo a Jon Snow, sino también la competencia directa de la aclamada serie de HBO.

Uniéndose al revuelo en redes sociales, The Walking Dead trolleó a Juego de Tronos publicando en Twitter una divertida captura de pantalla del último episodio con una descripción en referencia a la trama actual de la serie de zombies.

Con una imagen del dragón ‘Drogon’ mientras este miraba a Jon Snow besar a Daenerys Targeryen, la cuenta oficial de Twitter de The Walking Dead publicó: “Daryl mirando a Carol cuando está con Ezekiel”

Daryl looking at Carol when she’s with Ezekiel pic.twitter.com/qZlIFLBILJ