Game of Thrones: ¿Quién es Ned Umber, la víctima del Rey de la noche?

La octava y última temporada de Game of Thrones finalmente se estrenó vía HBO. Entre las escenas que sorprendieron a los fans, la muerte de un personaje a manos del Rey de la noche es lo más comentado.

¿Quién es Ned Umber, la nueva víctima del Night King? ¿Qué otras muertes nos tienen preparado Juego de tronos? En solo 54 minutos del primer capítulo fans ya están emocionados.

ATENCIÓN CON EL SPOILER

Ned Umber fue la primera muerte de Game of Thrones 8x01, titulado Winter is here (el invierno está aquí). Hijo del fallecido Smalljon Umber y nieto del fallecido Greatjon Umber, Ned es a quien Jon Snow le confió la propiedad de los Umbers, después de que el clan del Norte traicionara a los Stark y Jon y luchara contra Ramsay Bolton en la Batalla de los Bastardos.

Jon Snow perdonó a su familia y no responsabilizó a Ned por las acciones cometidas, permitiéndole así mantener el control de su hogar cuando accedió a doblar la rodilla.

Ned Umber... True dedective mi izliyoruz be birader bu nasıl bir sadizm. pic.twitter.com/93FxlLw4z5 — Ş. (@interbellumx) 15 de abril de 2019

GAME OF THRONES 8x01

Jon Snow se entra finalmente que es Aegon Targaryen, gracias a la confesión de Samwell Tarly

Jon Snow logra montarse en uno de los dragones de Daeneys Targaryen a pedido de ella