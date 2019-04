Game of Thrones: Sansa y Daenerys tendrán tenso encuentro en estreno de la temporada

Game of Thrones 8x01 EN VIVO | Tras dos años, la serie de HBO regresa por todo lo alto con su octava y última temporada. Los fans de GOT esperan con ansias ver quién se sentará en el Trono de Hierro al final, sin embargo, hay algunas sub tramas por tratar que son igual de importantes.

Como recordaremos, la séptima temporada nos dejó con Jon Snow y Daenerys Tagaryen uniendo fuerzas dirigiéndose a Invernalia, mientras que Cersei Lannister se quedó en Desembarco del Rey. Game of Thrones 8x01 nos mostrará la llegada de Dany al Norte y algunos problemas con Sansa.

En Invernalia, Sansa quedó como Lady Stark y es sabido que no veía con buenos ojos a la 'Madre de los Dragones'. Incluso cuando recibió una nota donde indicaba que Jon Snow se había inclinado ante Daenerys, lo tomó a mal.

La misma actriz, Sophie Turner, declaró en una entrevista para EW que su personaje tendrá "algunos problemas con Dany", con su hermano Jon Snow también, pues "él está enamorado y cree en ella por completo".

El roce se dará en Game of Thrones 8x01 que se estrenará esta noche en HBO.

Game of Thrones: ¿Cuándo se estrena la temporada 8?

Domingo 14 de abril del 2019

Game of Thrones: Horario de la serie en HBO Latinoamérica

-México: 8:00 p.m.

-Panamá: 8:00 p.m.

-Ecuador: 8:00 p.m.

-Colombia: 8:00 p.m.

-Perú: 8:00 p.m.

-Venezuela: 9:00 p.m.

-Chile: 10:00 p.m.

-Argentina: 10:00 p.m.

-Bolivia: 9:00 p.m.

-Uruguay: 10:00 p.m.

¿Con cuántos episodios contará la temporada 8 de Game of Thrones?

La última temporada de ‘Juego de Tronos’ estará compuesta por seis capítulos que, según el director George R. R. Martin, durarán más de una hora.

Sin embargo, el escritor de ‘Canción de Hielo y Fuego’ manifestó su molestia el pronto fin de ‘Juego de Tronos’ y reflexionó sobre el largo camino que han recorrido los habitantes de ‘Westeros’ a lo largo de las ocho temporadas de la serie.

Martin respondió: "No creo que deba ser la temporada final. Pero aquí estamos. Me parece que acabamos de empezar la semana pasada. ¿Ha sido más largo que eso? El tiempo ha pasado en un borrón”, finalizó.