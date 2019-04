Game of Thrones: Canción de Ed Sherán revelaría trágico final de serie de HBO

La aparición de Ed Sheeran en Game of Thrones que para muchos seguidores pareció ser solo un cameo del artista podría tener un importante y revelador mensaje detrás. La canción que interpretó este soldado pelirojo de Lannister en GOT, durante la última temporada, revelaría un importante desenlace respecto a una de las parejas más importantes de la saga transmitida por HBO.

Y es que a horas de estrenarse la octava temporada de Game of Thrones, las teorías y especulaciones son ya diversas y el tema de Ed Sheeran 'Hands of Gold' sería la fuente detrás de ellos.

Según revelan algunos seguidores de la novela inspirada en GOT "A Storm of Sword", la canción interpretada por Sheeran, 'Hands of Gold', contaría los constantes encuentros entre Tyrion Lannister y Shae, su amante, en la casa de King's Landing.

En la publicación que inspira GOT, y que esta oculta entre las líneas del tema interpretado por el cantante británico, se narra las vivencias del bardo Symon Silver Tongue, el cual se entera de su secreto y lo chantajea a cambio de entrar al torneo musical el cual se desarrrollará en la boda de Joffrey.

La séptima temporada de Game of Thrones es la encargada de traernos está canción interpretada por Ed Sheeran, la cual indicaría que Symon Silver sigue vivo.

No obstante, otra teoría de GOT referida a este tema apunta a que la letra hace referencia a la relación amorosa y prohibida entre Jaime Lannister con Cersei Lannister. Analizando la letra de la canción 'Hand of Gold', esta parece decirnos cual será el futuro de ambos personajes en la nueva entrega de Game of Thrones.

Solo basta analizarla:

"Y una cadena y una guardia no son nada,

Comparados al beso de una mujer.

Porque las manos de oro son siempre frías"

El portal 'Vix' refiere a que estas 'manos de oro' podrían ser tomadas como una referencia hacia Jaime mientras que las 'cadenas y una guardia' a su oficio como guardia real. La relación entre estos personajes, según la letra, podría cambiar pues " las manos de oro son siempre frías" podrían presuponer cual será la nueva relación entre Jaime y la protagonista de Game of Thrones, Cersei.

¿Podrá significar esta letra que la dama oscura de GOT muere estrangulada por su propio hermano? A puertas de estrenarse Game of Thrones por HBO, todo pareciera apuntar a que sí.

Aunque algunos seguidores de GOT sugieren que no se deben abrir las especulaciones a raíz de este tema de Ed Sheeran, lo cierto es que su inclusión en la trama no parece una casualidad. ¿Llegará a su fin el reinado de Cersei?