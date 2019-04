Dragon Ball Super: se filtra el diseño de la fusión más extravagante de la serie [FOTOS]

Dragon Ball sigue brindado sorpresas para sus fanáticos. Hace unas horas se reveló una de las fusiones más ridículas del manga; sin embargo, los seguidores de la historia han pedido que aparezca en el anime.

La historia de Gokú y sus amigos se ha caracterizado por presentar fusiones poderosas, como la de Vegito o Gogeta, los cuales tienen un poder difícil de alcanzar por sus protagonistas.

Sin embargo, hace poco se reveló a través de Twitter la nueva fusión de personaje, donde el resultado es más que hilarante para muchos fanáticos de Dragon Ball Super.

Se trata de Tiencha, quien es el resultado de la combinación de dos guerreros conocidos del anime. Ten Shin Han y Yancha.

El nuevo personaje presenta una enorme calva rodeada de pelo corto. Además, se puede ver el tercer ojo de Tien y las cicatrices características de Yamcha.

Es obvio que la apariencia de este nuevo guerrero no intimida a nadie, sin dejar de lado que su poder no sirve para derrotar a uno de los tantos enemigos que existen en Dragon Ball.

El artista ‘Dragon Garow Lee’ encargado del manga ‘Dragon Ball. That Time I Got Reincarnated as Yamcha’, fue el artista que dibujó al gracioso personaje.

Tiencha no es un personaje nuevo, ya que ha tenido apariciones en los videojuegos Dragon Ball Z Budokai 2, Dokkan Battle y Dragon Ball Fusions.

A continuación te presentamos un video que muestra las habilidades de este débil guerrero, el cual es pocas veces elegido en los videojuegos antes mencionados.