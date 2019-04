Grease: ¡Atención! preparan película 40 años después de su estreno

¿Quién no ha bailado la canción ‘You're the One That I Want’ de la película Grease en alguna coreografía escolar? Han pasado más de 40 años desde que vivimos la intensa relación entre el rebelde Danny Zuko (Jonh Travolta) y la inocente Sandy (Olivia Newton-Jonh), pero nunca hubiéramos imaginado que el inicio de este romance sería la razón de una nueva película.

Desde el portal Deadline, informaron que el clásico musical tendrá una película más por parte de Paramount Pictures. Titulada ‘Noches de Verano’ (Summer Nights), la nueva entrega de la saga Grease se centrará en el aquel verano de 1959 donde Danny y Sandy consolidaron su relación.

Esta vez, los fans de Grease podrán conocer el primer encuentro entre el lider de los Thunder Birds y la miembro de ‘Las Damas Rosas’. El proyecto estará basado en lo descrito por la canción ‘Summer Nights’ y tendrá al escritor John August (El Gran Pez) a cargo del guión de la película.

Grease ha demostrado ser un título perdurable para Paramount a lo largo de las décadas, ya que las canciones siguen siendo parte de la cultura pop. Adicionalmente, la película se reedita en ediciones de aniversario cada cierto tiempo (aunque una secuela hecha algunos años después de la original protagonizada por Michelle Pfeiffer nunca fue tomada en cuenta).

En 2016, Grease recibió el trato de “en vivo por televisión" de Fox con una versión protagonizada por Julianne Hough y Vanessa Hudgens. El musical resultó ser un completo un éxito al ganar cinco premios Emmy en el proceso.

¿Estás emocionado por el regreso de Grease? Es muy común ver nuevas versiones o continuaciones de los clásicos del cine estadounidense y esta nueva apuesta de Paramount podría ser un éxito o un completo fracaso. Todo dependerá del apoyo de los fans.