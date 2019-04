Avengers Endgame: ¿Se van? Los hermanos Russo podrían abandonar Marvel por DC

Con el pronto estreno de Avengers: Endgame, los directores Anthony Russo y Joe Russo se encuentran realizando la promoción de la película y respondiendo diversas preguntas a los medios sobre algunos detalles de la cinta. Una de las interrogantes cuestionó su permanencia en las siguientes producciones de Marvel Studios.

En conversación con MTV News, los Russo hablaron sobre sus planes, futuros proyectos y dieron un importante detalle sobre su estadía en la Casa de Ideas. Este motivo tendría que ver con las cuatro películas producidas por el dúo en los últimos seis años de trabajo con Marvel y Disney.

Consultados sí se sentirían cómodos trabajando para la competencia en DC Cómics, los Russo confesaron sentirse bastante agotados con el arduo trabajo realizado desde que dirigieron la segunda parte del Capitán América.

"Quiero decir, nuestros cerebros están tan empañados en este punto que no sé si podemos considerar cualquier cosa. Pero, tú sabes, nunca digas nunca”, respondió Joe Russo.

