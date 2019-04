Dragon Ball Super: Filtran portada del nuevo cómic de la película de Broly

Uno de los grandes éxitos de Akira Toriyama en la historia de Dragon Ball es la última película de la saga Super, Dragon Ball Super: Broly. El filme que se estrenó en febrero del presente año, conquistó la taquilla de todos los países donde se presentó.

El filme no solo hizo canon a Broly, sino también a Gogeta, la fusión entre Gokú y Vegeta. Ambos personajes se volvieron oficiales en la historia de Dragon Ball Super y podrían aparecer en el nuevo manga de Toyotaro, 'El Prisionero de la Patrulla Galáctica'.

Sin embargo eso no es todo pues la historia no se quedará en una película, sino que también se desarrollará un cómic donde se contará hechos que no se vieron en el filme. Tal vez podrían verse escenas como el pasado de los saiyajines, así como también, el enfrentamiento entre Bardock y Freezer.

Gracias a las redes sociales se pudo saber la imagen que tendrá la portada del cómic de Dragon Ball Super: Broly, así como también, la fecha de salida. En la imagen principal se puede ver a Gokú y Vegeta, ambos lanzando sus poderes mientras que en la parte de atrás, aparece Broly desatando todo su poder.

En la actualidad, Dragon Ball Super continúa su historia con 'El Prisionero de la Patrulla Galáctica', el manga es dibujado por Toyotaro, quien se encuentra trabajando con Akira Toriyama. Este nuevo arco narra la historia de Moro, un villano capaz de comerse planetas y absorber todo tipo de energía vital.

En el último manga, Dragon Ball Super capítulo 46, se pudo ver a Moro derrotando a Gokú y Vegeta.