Avengers 4: nuevo póster habría filtrado cómo los Vengadores acabarían con Thanos

A escasas semanas del gran estreno de Avengers: Endgame, Marvel ha dado inicio a su tour de prensa junto con sus actores y Anthony y Joseph Russo, directores del proyecto.

En ese sentido, y con su llegada a países como Rusia, China o Corea, Avengers 4 ha emitido posters y spots televisivos nuevos exponiendo, tan solo un poco, lo que veremos en la película que le dará fin a la fase 3 del Universo Cinematográfico de Marvel. La nueva imagen para el mercado ruso habría expuesto el escenario dónde Thanos sería derrotado.

Según el portal ScreenCrush, si vemos con atención la foto veremos que en la parte del lado derecho, detrás de Capitana Marvel y Okoye se logra ver el Reino cuántico, escenario ya visto en las dos películas de Ant-Man, mientras que en el izquierdo del cartel solo aparece un cielo nublado.

Looking at the shattered glass behind the heroes in the new #AvengersEndgame poster and I noticed it looks an awful lot like the Quantum Realm. pic.twitter.com/k6vm9Sk6vK