El baile de Adam West que inspiró a Quentin Tarantino en 'Pulp Fiction' [VIDEO]

‘Pulp Fiction’ es considerada una película de culto por millones de cinéfilos gracias a su original libreto, a una estructura poco común para la época, una gran dosis de violencia y un polémico humor negro. La cinta estrenada en 1994 y dirigida por Quentin Tarantino cuenta con escenas memorables que aún son recordadas en la actualidad.

Una de estas, es la escena que protagonizan John Travolta (Vincent Vega) y Uma Thurman (Mia Wallace), en la cual ambos acuden a un restaurante donde están organizando un concurso de baile. Mia levanta la mano cuando el presentador busca a los primeros participantes, pero Vincent se niega rotundamente. Tras unos segundos ella lo convence y van a la pista.

PUEDES VER: Fallece Dick Dale, autor del tema principal de Pulp Fiction [VIDEO]

Ambos se quitan los zapatos y comienzan a improvisar pasos al ritmo de la canción “You Never Can Tell”. Uno de los gestos que realizan ambos con las manos, mientras bailan, es el más recordado por los seguidores de la película y de Tarantino. Lo que muchos desconocen es que esta escena estuvo inspirada en un baile que hizo el fallecido actor Adam West.

West realizó un paso muy similar, en el que formaba una “V” con sus manos y las pasaba por sobre sus ojos, mientras interpretaba a Batman en una serie. Este baile fue denominado como “The Batusi” y el actor señaló, en una entrevista para la revista Wizard en 2005, que él lo había inventado.

Quentin Tarantino, quien cumple hoy 56 años, no fue ajeno al pegajoso ritmo de este baile, pues mientras dirigía la escena, se movió al compás de la canción al mismo tiempo que John Travolta y Uma Thurman.