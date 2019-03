'Nosotros' aplasta a 'Capitana Marvel' en la taquilla norteamericana.

Us (Nosotros) la cinta dirigida por Jordan Peele (Get Out), logró vencer la taquilla de Capitana Marvel, asombrando a miles de fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

La cinta protagonizada por Lupita Nyong’o venció la película de Marvel al acumular 70,3 millones de dólares en taquilla de Estados Unidos.

'Nosotros' se perfiló así como la favorita del público, haciendo historia al tener el mejor fin de semana del año a comparación de Capitana Marvel que "solo" recaudó 35 millones en Estados Unidos en su primer fin de semana.

La película de Jordan Peele fue realizada con un presupuesto de 20 millones de dólares y cuenta con las actuaciones de Elisabeth Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Winston Duke, Tim Heidecker y Anna Diop.

Sinopsis de 'Us' (Nosotros)

Un agradable matrimonio (Lupita Nyong’o y Winston Duke) deciden pasar unos días de relajo junto con sus hijos en la casa que tienen cerca de la playa. Los acompaña una pareja de amigos (Elisabeth Moss y Tim Heidecker). Lo que parecía unos apacibles días de desconexión del ruido de la ciudad se tornará en tensión y caos cuando unos inesperados e inquietantes invitados aparezcan por la noche.

Tráiler de Us