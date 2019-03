My Hero Academia: Villano reveló su identidad ¿Por qué está ligado a All For One?

Hubo más de una revelación en la última entrega de My Hero Academia 221, para muchos, la animación se ha superado a sí misma.

Este capítulo del manga que lleva por título, 'El regalo de despedida de todos para uno', ha revelado la identidad de un villano que nadie esperó que regresara a la historia.

El nuevo tomo de My Hero Academia, creado por Kohei Horikoshi, puso a la Liga de Villanos y a Tomura Shigaraki en particular, frente a varios obstáculos en la que deben percatarse de no cometer errores.

La organización no solo tiene que enfrentar la escasez de dinero, sino que ahora también debe obtener el consentimiento de Gigantomachia. En medio de la historia aparecer un personaje misterioso.

Shigaraki busca al Doctor



Gracias al capítulo 221, los fanáticos de My Hero Academia pudieron conocer al 'chico malo' que ha estado apoyando a All For One y la Liga de Villanos desde el principio. Todo comenzó cuando Shigaraki fue a buscar al llamado médico responsable de los Nomus.

Si bien a los lectores no se les mostró un primer plano del médico, no estaría mal pensar que estaría conectado al médico que diagnosticó a Izuku años atrás. ¿Acaso es el mismo hombre?

Actualmente, el médico de All For One se llama Daruma Ujiko, pero ha admitido que este es un seudónimo. A pesar de que asiste a regañadientes a la Liga de Villanos a petición de All For One, Daruma se está cansando de esto.

Él le dice al grupo que es hora de demostrar que es digno de las obras maestras de Nomu, y los fanáticos están desesperadamente curiosos por aprender más sobre la visión trastornada de este recién llegado. Claramente, Daruma tuvo mucho que ver con el ascenso de All For One al poder, y su aparente relación con el pasado de Izuku.