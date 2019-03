Griezmann estrenó documental en Netflix sobre su vida y el Mundial Rusia 2018 [VIDEO]

"Antoine Griezmann: campeón del mundo", es el nombre de la producción estrenada en Netflix que ya puedes ver desde el servicio de streaming. La historia narra como un pequeño 'principito' deseaba llegar a jugar a la selección de Francia hasta su gran ascenso y momento de gloria en Rusia 2018.

La vida de Griezmann no siempre fue de medallas y grandes títulos, el francés tuvo una dura niñez futbolística. El jugador se probó en diversos equipos de Francia con la intención de hacerse profesional pero todos le cerraban las puertas por ser "demasiado bajito", de acuerdo a lo expresado por su propio padre. En España logró llegar a la Real Sociedad y posteriormente a su actual club: Atlético Madrid.

Toda la vida de Antoine hasta Rusia 2018 está escrita en aproximadamente una hora. El documental de Netflix cuenta con entrevistas a Didier Deschamps, técnico de la selección de Francia; el ojeador Eric Olhats, quien descubrió a Griezmann; el uruguayo Diego Godín, capitán del Atlético Madrid; entre otras figuras.

La temporada está prácticamente terminada para el francés y los suyos. Con el Atlético Madrid fuera de la Champions, tras caer eliminado a manos de la Juventus de Cristiano Ronaldo; eliminado de la Copa del Rey ante el Girona, y con LaLiga Santander muy lejos, parece que en lo único en que se enfocará Griezmann es en promocionar su documental.

Está viviendo un sueño pero es un sueño a base de esfuerzo. El documental 'Antoine Griezmann: Campeón del mundo' ya disponible. pic.twitter.com/EWUBjQ1xu0 — Netflix España (@NetflixES) 21 de marzo de 2019

"Amo al club, amo a mis compañeros de equipo, amo al entrenador (Diego Simeone). Me dieron muchas muestras de afecto. Es increíble ver cuanto quería el entrenador que me quedara y mis compañeros igual. El club se esforzó mucho para que me quedara. Fue conmovedor y me alegro se seguir aquí" Afirma Griezmann en el documental de Netflix sobre la decisión que tomó en julio de 2018.

Antoine admitió el dolor que le causó ser silbado por la afición del Atlético Madrid: "Fue un mal trago. Yo no dije nada. En todas las partes se hablaba de eso. Fue un golpe duro para mi moral y la de mis padres"