Game of Thrones: HBO resume temporada 7 en tan solo 30 segundos [VIDEO]

El próximo domingo 14 de abril se estrenará la octava y última temporada de Game of Thrones. Quedan solo seis episodios que nos separan del desenlace final es por ello que HBO decidió realizar un pequeño resumen de los siete episodios pasados.

Game of Thrones cuenta con 67 episodios y más de uno quiere realizar una maratón de todas las temporadas. Sin embargo, esto puede ser un poco complicado por diversos motivos. Si es que eres una de esas personas que no tienen mucho tiempo, mira estos 30 segundos.

En la pasada temporada de Game of Thrones vimos épicos momentos como la batalla de Jon Snow y compañía contra los muertos vivientes. Daenerys derrotando al ejército de los Lannister, Arya cumpliendo una de sus venganzas y más.

¿Te imaginas ver un video de la última temporada en tan solo 30 segundos? HBO lo hizo posible. Como parte de su promoción para Game of Thrones temporada 8, decidió realzar este pequeño clip. "Prepárate para el invierno". El clip fue publicado en su cuenta oficial de Twitter, donde alcanzó miles de reacciones.



The greatest 30 seconds of our lives so far.



Prepare for winter. #GameOfThrones pic.twitter.com/dphBEibnrK