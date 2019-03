Madeleine McCann: Serie de Netflix expone 48 preguntas que su madre no respondió

¿Por qué se negó? La desaparición de Madeleine McCann es una de las incógnitas más grandes en los casos policiales internacionales. Con tan solo 4 años, la niña inglesa fue arrebata de su familia y nada se ha sabido de ella hasta hoy.

Aquel 3 de mayo del 2007 en el Algarve portugués, en el resort Mark Warner de Praia da Luz. Sus padres Gerry y Kate McCann decidieron tomar unas copas junto a sus amigos. Acostaron a sus tres hijos, incluyendo a Madeleine y fueron a una terraza a solo unos pasos de su cuarto.

Los padres se turnaban para vigilar a los menores cada media hora, pero en una de esas vigilancias vieron lo peor, Madeleine McCann no estaba. En cuestión de horas la campaña de búsqueda empezó y la angustia también, no se sabía nada de ella, ni una pista, nada.

Al ser un misterio sin resolver, y a 12 años de su desaparición, Netflix estreno la serie documental "La desaparición de Madeleine McCann", en la que trata de darle respuesta a algunas de las interrogantes que siguen rondando a este mediático caso.

Entre las pruebas que presentan, la producción del documental comparte una entrevista que realizó Kate McCann sobre la desaparición de su hija. El archivo que data del 2007 nos revela cómo a la mujer se le formularon 49 preguntas de las cuales solo una respondió. El documental avivó la polémica en torno al caso por la negación de los padres de Madeleine a participar.

Preguntas no contestadas por la madre de Madeleine McCann (Fuente: Metro UK)

1. El 3 de mayo de 2007, alrededor de las 22:00 horas, cuando entró en el departamento, ¿qué vio? ¿Qué hizo? ¿Dónde buscó? ¿Qué tocó?

2. ¿Buscó dentro del armario del dormitorio principal?

3. (Se muestran dos fotografías del armario de su dormitorio) ¿Puede describir su contenido?

4. ¿Por qué se manipuló la cortina junto al sofá cerca de la ventana?

5. ¿Cuánto tiempo tardó en examinar el departamento después de detectar la desaparición de Madeleine?

6. ¿Por qué dijo que Madeleine había sido secuestrada?

7. Asumiendo que Madeleine fue secuestrada, ¿por qué dejó a los gemelos solos para ir al bar de tapas y dar la alarma? El supuesto secuestrador podría estar todavía en el apartamento.

8. ¿Por qué no preguntó a los gemelos qué le pasó a su hermana o por qué no les preguntó más tarde?

9. Cuando dio la voz de alarma en el bar de tapas, ¿qué dijo exactamente?

10. ¿Qué pasó después de dar la alarma?

11. ¿Por qué fue a avisar a sus amigos en lugar de gritar desde la terraza?

12. ¿Quién se puso en contacto con las autoridades?

13. ¿Quiénes participaron en las búsquedas?

14. ¿Alguien fuera del grupo se enteró de su desaparición en los siguientes minutos?

15. ¿Algún vecino le ofreció ayuda?

16. ¿Qué significa "la decepcionamos"?

17. ¿Jane Tanner le dijo esa noche que había visto a un hombre con un niño?

18. ¿Cómo contactó con las autoridades y qué fuerza policial fue alertada?

19. Durante los registros, con la policía allí, ¿dónde buscó a Maddie, cómo y de qué manera?

20. ¿Por qué los gemelos no se despertaron durante esa búsqueda o cuando fueron llevados arriba?

