Bird Box 2: autor del libro confirmó la secuela del éxito de Netflix

Netflix en 2018, tendrá una secuela directa que contará que pasó después que Mallorie y los niños llegaran al refugio.

Así lo confirmó Josh Malerman, autor de la novela publicada en 2014, en una entrevista que otorgó a la revista Esquire.

El título de la secuela se llamará 'Malorie', igual a la protagonista de la primera parte y que fue protagonizada por Sandra Bullock.

“Entre el momento en que salió Bird Box y desde que escribo Malorie, me han preguntado muchas veces qué pasó con Chico y Chica. Pero por mucho que me importen los niños, esta no es su historia. El mundo de Bird Box es la historia de Malorie, y quería saber más sobre ella”, declaró Malerman sobre la secuela.

Sobre adaptación cinematográfica que se estrenó en Netflix dijo: “El libro salió en el 2014, y esta película sale y estalla. Desde mi punto de vista es especialmente fantástico ver a estos personajes con los que he estado desde el 2006 trasladados a la pantalla y en los memes y en la portada del libro. Es halagador, es un honor, es surrealista”.

El ver la película junto a su hija hizo que se animara a escribir la secuela, para profundizar que pasó luego que Malorie llegara a salvo con los pequeños al refugio de ciegos.

“Le dije a mi Allison: ‘¡Quiero saber qué pasa después!’ y ella me contestó: ‘Bueno, puedes descubrirlo’, refirió el autor.

Con respecto al origen de los desconocidas criaturas que acechan el mundo en el que ambienta Bird Box, el autor se negó a revelarlo, pero no dejó de lado que en la segunda parte se ahonde más en el tema.

“No puedo decirlo. Quiero, pero ... no quiero ir demasiado lejos. Déjame pensar en una manera genial de decirlo. Diré esto: conoceremos mejor a Malorie y a las criaturas”, sentenció.

Por ahora solo queda esperar a que la novela se publique, la fecha elegida es el 1 de octubre en Estados Unidos y es probable que Netflix realice una adaptación que sea tan exitosa como la primera.