Avengers 4: El extraño mensaje que lanzó Toei Animation sobre la cinta de los Vengadores

Este jueves conocimos el segundo tráiler de Avengers Endgame y miles de fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel se emocionaron con cada escena que vieron de cara al estreno de la cinta, el próximo 25 de abril. Pero lo que nadie espero, fue que la empresa japonesa Toei Animation (Dragon Ball Super) le dedicara un curioso mensaje.

Muchos fanáticos aprovecharon la gran acogida que tiene Dragon Ball Super, para comparar a los héroes entre cada universo, como es el caso de Thanos, Capitán América, Iron Man contra Gokú, Vegeta, Freezer, entre otros. Así que, tomando en cuenta esas locas teorías, Toei Animation se sumo al juego.

“#ThursdayThoughts: No puedo evitar pensar que conocemos a alguien que puede ayudar fácilmente a los Vengadores”, fue el tweet que publicó la empresa japonesa, en clara alusión a que uno de sus guerreros poderosos, tranquilamente podría terminar con la tiranía de Thanos y darle el final feliz que buscan ‘The Avengers’.

#ThursdayThoughts:



Can't help thinking that we know a certain someone that can easily help The Avengers too. 🤔